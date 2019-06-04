Беглов одобрил создание единой информационной системы инженерного обеспечения

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поддержал создание единой иформационной системы инженерного обеспечения для инвесторов. Об этом он рассказал на заседании по вопросам тарифного урегулирования в Смольном.

Информационная система поможет бизнесменам принимать решения о целесообразности вхождения в инвестиционные проекты города. Беглов отметил, что создание оптимальных условий для бизнеса и привлечение умных инвестиций является приоритетом для правительства Петербурга.

«Когда приходит инвестор, он в первую очередь спрашивает, а что с инженерной инфраструктурой? Какие нагрузки лягут на бизнес?», — пояснил градоначальник, его слова приводят «Невские новости».

Беглов добавил, что власти разработали программу по переформатированию инвестиционной политики города. Она сделает регион инвестиционно привлекательным.

На заседании правительства глава города поднял тему заработных плат петербуржцев. Он подчеркнул, что в ближайшие годы средний заработок горожан необходимо повысить до 100 тысяч рублей.