Петербург примет четвертый международный форум SmartTRANSPORT

Санкт-Петербург, 4 июня. IV международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT пройдет в Петербурге с 19 по 21 июня.

Представители исполнительной и законодательной власти Петербурга встретятся с членами ассоциаций перевозчиков на площадке КВЦ «Экспофорум» 19-21 июня. Участники форума обсудят актуальные проблемы, предложат передовые технические и стратегические решения, а также утвердят совместные перспективные планы.

На сегодняшний день форум SmartTRANSPORT — единственное профильное конгрессно-выставочное мероприятие в России, направленное на демонстрацию конкретных решений, инновационных технологий, материалов, методов управления и обсуждение актуальных проблем сферы пассажирских перевозок. За несколько лет проведения мероприятие стало базовой площадкой для демонстрации достижений и обмена опытом между регионами в сфере транспорта, содействуя привлечению частных инвестиций в отрасль и конструктивному диалогу профессионального сообщества.

Гостей и участников ждет насыщенная программа деловых мероприятий и богатая выставочная экспозиция. Основной фокус деловой повестки форума направлен на практическую реализацию федеральных и региональных государственных программ по развитию пассажирской транспортной сферы, а также ее инфраструктуры для профилактики безопасности в целом, а также создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения.