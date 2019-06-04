Волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в губернаторы Беглова
Санкт-Петербург, 4 июня. Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова организованы в Северной столице, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Восемь точек сбора подписей в поддержку Александра Беглова заработали 4 июня. Волонтеры собирают подписи в Центральном и Адмиралтейском районах: на станциях метро «Площадь Восстания», «Сенная площадь», «Балтийская», в торговых центрах.
Активисты раздают заинтересованным петербуржцам информационные листовки. Пункты сбора подписей работают до 16.00. Один из жителей Петербурга рассказал, почему поддерживает Беглова.
«Если честно я слежу за работой Беглова и мне нравится то, что он делает. Мне кажется, он двигается в нужном направлении. Такой губернатор будет защищать интересы Петербурга, граждан. И в сфере ЖКХ, и во всех других сферах», — сказал Дмитрий Самура.