Волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в губернаторы Беглова

Санкт-Петербург, 4 июня. Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова организованы в Северной столице, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Восемь точек сбора подписей в поддержку Александра Беглова заработали 4 июня. Волонтеры собирают подписи в Центральном и Адмиралтейском районах: на станциях метро «Площадь Восстания», «Сенная площадь», «Балтийская», в торговых центрах.

Активисты раздают заинтересованным петербуржцам информационные листовки. Пункты сбора подписей работают до 16.00. Один из жителей Петербурга рассказал, почему поддерживает Беглова.