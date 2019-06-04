Беглов призвал власти Петербурга продолжить работу по снижению тарифов

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что работа по снижению тарифов ЖКУ должна быть планомерной. Об этом он сказал на совещании по вопросам тарифного урегулирования.

Снижение коммунальных тарифов для петербуржцев должно быть приоритетной задачей для властей Петербурга, считает Беглов. Он добавил, что жители должны видеть работу правительства.

Градоначальник призвал ресурсоснабжающие организации эффективно расходовать средства и не создавать дополнительную финансовую нагрузку на население.

«Работа по снижению тарифов будет продолжена», — резюмировал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее на заседании малого правительства в Смольном Беглов поручил профильному комитету контролировать тарифы на услуги ЖКХ для населения и предприятий. Глава города подчеркнул, что власти обязаны защищать интересы жителей Петербурга.