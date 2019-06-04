Беглов назвал повышение зарплат петербуржцев основной задачей правительства

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что средняя зарплата петербуржцев в ближайшие три года должна вырасти до 100 тысяч рублей. Об этом он сказал на совещании по тарифной политике.

Рост тарифов на ЖКУ для населения бьет по бюджету петербуржцев, подчеркнул Беглов. Доходы горожан должны расти, добавил градоначальник.

«Чем больше зарабатывают петербуржцы, тем больше развивается экономика», — констатировал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Бюджет Петербурга нужно увеличить до 1 трлн рублей, добавил градоначальник. Напомним, что властям города удалось сдержать рост тарифов до 3,2%. Это стало возможным после ревизии на ГУП «Водоканал» и рассторжения неэффективных контрактов.

Ранее Александр Беглов поручил профильному комитету контролировать тарифы для населения. Он отметил, что власти должны защищать интересы петербуржцев.