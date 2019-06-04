Неизвестный в маске попытался ограбить банк в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Неизвестный мужчина попытался ограбить отделение банка «Санкт-Петербург» в поселке Мурино, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вечером 3 июня в экстренные службы обратилась кассир банка. Женщина сообщила, что неизвестный преступник в черной маске потребовал передать ему деньги.

Злоумышленник пригрозил предметом похожим на пистолет. Однако финансовый директор банка успела нажать тревожную кнопку. Мужчина скрылся с места происшествия ни с чем.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия, проводится проверка.