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Неизвестный в маске попытался ограбить банк в Петербурге

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Неизвестный в маске попытался ограбить банк в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Неизвестный мужчина попытался ограбить отделение банка «Санкт-Петербург» в поселке Мурино, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вечером 3 июня в экстренные службы обратилась кассир банка. Женщина сообщила, что неизвестный преступник в черной маске потребовал передать ему деньги.

Злоумышленник пригрозил предметом похожим на пистолет. Однако финансовый директор банка успела нажать тревожную кнопку. Мужчина скрылся с места происшествия ни с чем.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия, проводится проверка.

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Автор: Ирина Селезнева
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