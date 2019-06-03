Беглов рассказал, как власти Петербурга разгрузят улицы центральных районов

Санкт-Петербург, 3 июня. Администрация Санкт-Петербурга будет развивать дорожную сеть города, чтобы разгрузить центральные районы. Об этом заявил в своем радиообращении петербургский градоначальник Александр Беглов.

По словам Беглова, сейчас примерно 14% петербургских дорог работают в режиме перегрузки, поэтому городская администрация подготовила проект организации единого транспортного узла. Он сможет объединить дорожные сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также значительно повысить доступность населенных пунктов.

Кроме того, ввод этого узла в строй позволит значительно разгрузить центральную часть города, обеспечив скорость и безопасность движения. Всего для этой задачи в ближайшее время будут построены 25 новых дорожных объектов.

Также Беглов рассказал, что власти города уже приступили к обновлению дорожной разметки: как на улицах с интенсивным движением, так и на второстепенных дорогах. Всего эта программа затронет почти полторы тысячи улиц; на нее будут выделено около 776 миллионов рублей.

«Всего за пять лет при федеральной поддержке мы улучшим пригородную дорожную сеть в северной, восточной и южной частях города. Сделаем так, чтобы поездки из города и обратно стали более комфортными», — пообещал Беглов.

Градоначальник рассказал, что поддержку развитию дорожного хозяйства Петербурга окажет федеральный центр, а тема модернизации транспортной сети Северной столицы обсуждалась в ходе встречи с заместителем председателя правительства России Максимом Акимовым. В ближайшее время начнется строительства первого этапа Южно-Волхонской дороги и Южной широтной магистрали, которые свяжут Невский и Колпинский районы. Также реализация этого проекта даст возможность разгрузить Пушкин и Павловск, а также повысить транспортную доступность Славянки. Еще одним важными приоритетом нового проекта станет реконструкция двух наиболее востребованных шоссе города: Петрозаводского и Приморского.