Беглов анонсировал масштабную модернизацию дорожного хозяйства Петербурга

Санкт-Петербург, 3 июня. Администрация Санкт-Петербурга приступает к масштабной модернизации дорожного хозяйства города. Об этом заявил в своем радиообращении петербургский градоначальник Александр Беглов.

В своем радиообращении «О ремонте и строительстве дорог в Санкт-Петербурге» Беглов рассказал о мерах, которые предпринимают власти города для развития и обслуживания дорожной инфраструктуры. Отметив, что сейчас в нормативном состоянии находится лишь 64% петербургских дорог, Беглов заявил, что уже предложил городскому правительству пересмотреть профильную программу и поднять расходы на дорожную сеть.

«Мы приступаем к масштабной модернизации дорожного хозяйства. Направим в этом году 5 миллиардов рублей на ремонт 120 километров дорог общего пользования. Это 119 адресов. Половина из них включена в программу по предложениям горожан», — сказал он.

Беглов предупредил, что дорожные работы могут привести к появлению пробок, особенно в центральных районах города. Градоначальник попросил жителей проявить терпение и понимание. Он добавил, что дорожные службы получили задачу провести ремонт в короткие сроки, но, при этом, соблюсти все технологии и регламенты. По словам Беглова, приемка дорожных работа будет максимально требовательной; кроме того, к ней будут привлечены общественные контроллеры.