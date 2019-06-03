Беглов поручил увеличить расходы Петербурга на транспортную сеть

Санкт-Петербург, 3 июня. Администрация Санкт-Петербурга должна увеличить расходы на транспортную сеть. С таким предложением выступил петербургский градоначальник Александр Беглов, указав на высокую изношенность дорог в городе.

Беглов внес предложение пересмотреть профильную программу развития дорог Петербурга, а также поднять расходы на транспортную сеть. Он отметил, что лишь 64% городских дорог находятся в нормативном состоянии, остальные – крайне изношены.

На ремонт 120 километров дорожного полотна городской бюджет выделил в 2019 году пять миллионов рублей. Половина объектов на ремонт из списка была включена в программу по просьбе жителей Санкт-Петербурга, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов назвал ремонт дорог приоритетной задачей для городских властей.

«Дороги — задача номер один, надо, чтобы город был в идеальном состоянии, а для этого нужны хорошие дороги», — сказал ранее градоначальник.

В ГАТИ помогают составить график ремонта таким образом, чтобы горожанам удобно было передвигаться по городу, несмотря на текущие работы. Александр Беглов неоднократно подчеркивал, что при планировании бюджета на будущий год необходимо учесть средства на дороги.

Ранее Беглов поручил членам правительства взаимодействовать с районными властями Петербурга для организации и контроля работ по озеленению города.