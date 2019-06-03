Беглов пообещал привлечь общественников к контролю качества дорожных работ

Санкт-Петербург, 3 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал привлечь общественников к проверке работы дорожников.

По его словам, представители общественных организаций будут привлечены к контролю качества выполнения дорожных работ. Беглов также добавил, что граждане из числа обычных горожан будут входить в состав специальной комиссии, которая проверяет качество работы дорожников.

«Приемка будет требовательной и придирчивой», — сказал Беглов в эфире «Радио России».

Губернатор также напомнил, что во время ремонта дорожного полотна могут возникать трудности в движении автомобильного транспорта. Беглов призвал жителей Петербурга отнестись к этим неудобствам с пониманием и терпением.