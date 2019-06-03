Эксперт объяснил важность программы Беглова по развитию метрополитена Петербурга

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник посетил депо «Невское», совершил поездку на обновленном поезде «НеВа» и рассказал, как в ближайшие годы будет развиваться петербургская подземка. В ходе беседы с коллективом депо градоначальник отметил, что в ближайшие семь лет Петербург планирует обновить 800 вагонов для городского метрополитена.

Александр Беглов проехал от станции метро «Рыбацкое» до депо «Невское» в обновленном составе «НеВа», который недавно поступил от производителя. Беглов оценил достоинства поезда и в беседе с сотрудниками депо сообщил, что уже в этом году городское метро получит 84 новых вагона, которые сразу выйдут на линию.

Губернатор напомнил о важности развития городского электротранспорта, в том числе метро и трамвая.

«Если наш метрополитен не будет развиваться, со временем город просто встанет», — сказал Александр Беглов.

Поезда серии «НеВа» курсируют на Невско-Василеостровской линии метро с 2015 года, они являются более энергосберегающими и удобными в эксплуатации, чем аналоги.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей генеральный директор «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев, развитие метрополитена — важнейшая задача, которая по силам нынешней команде Смольного.

«Без развития метро сложно представить будущее развитие транспортной системы Петербурга, — рассказал Бурцев. — Именно поэтому руководство города уделяет такое внимание этой проблеме. Именно поэтому город продумывает, как ускорить развитие метро, в том числе строительство новых станций, веток, пересадочных узлов».

Эксперт напомнил, что уже в ближайшее время планируется открытие трех станций фрунзенского радиуса, прокладывается основная линия между станциями «Спасская» и «Театральная», активно строится станция «Горный институт», а в густонаселенном районе на Юго-западе будет большая пересадочная станция.

«Сегодня без развития метро невозможно быстрое развитие любого мегаполиса, особенно такого важного, как как Санкт-Петербург», — подчеркнул Михаил Бурцев.

Эксперт отметил, что в деле перспективного развития петербургской подземки он возлагает больше надежды на новую команду, пришедшую в Смольный.