Беглов добился ежемесячной выплаты для блокадников в 3 тысячи рублей

Санкт-Петербург, 3 июня. Все жители блокадного Ленинграда получат путевки на оздоровительный отдых и ежемесячную выплату в 3 тыс. рублей, сообщил врио губернатора Александр Беглов.

На заседании малого правительства Беглов сообщил, что в Социальный кодекс города внесли изменения, которые позволяют получить социальную поддержку всем блокадникам. Градоначальник уточнил, что с предложением приравнять детей, проживших в осажденном городе менее четырех месяцев, к жителям блокадного Ленинграда, обратились сами ветераны, передают «Невские новости».

Изменения вступят в силу с началом нового года. Блокадники получат путевки на оздоровительный отдых, ежемесячную выплату в размере 3 тыс. рублей, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. При наличии инвалидности предоставят надбавку к пенсии (от 10 до 5 тыс. рублей в зависимости от группы инвалидности).

Статус «Жителя блокадного Ленинграда» появился в честь 45-летия со дня полного освобождения города от фашистских захватчиков. С 1995 года из федерального бюджета стали перечислять средства на выплаты блокадникам.

Ранее сообщалось, что Беглов вручил ключи от новых квартир 30 ветеранам и жителям блокадного Ленинграда. Градоначальник отметил, что до конца 2019 года жилье получат еще 19 человек.