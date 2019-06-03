«Петербург – город перемен!» привлек студентов к строительству автодорог

Санкт-Петербург, 3 июня. Молодежное движение «Петербург — город перемен!» вместе с «Мобильными кадрами России» организовали для студентов петербургских колледжей, специализирующихся на автодорогах, рабочие места, сообщили в организации.

Работать на Центральной кольцевой автодороге получили возможность 30 студентов, которые учатся в Санкт-Петербургском техникуме отраслевых технологий, финансов и права. Молодым специалистам предоставили хорошие условия для работы, они обеспечены проживанием, питанием, медицинским обслуживанием, необходимым для работы инструментом и экипировкой.

Бригадир строительной группы Валентин Топилин отметил значимость привлечения молодых строителей к таким крупным проектам.

«Очень важно увидеть такие объекты сразу после учебы или в процессе, чтобы практика последовательно накладывалась на теорию, которую ребята проходят в колледжах. Я думаю, что это классная возможность и подзаработать», — отметил он.

По словам одного из участников дорожного строительства Вадима Азизбаева, студенты доказывают, что способны справится с любой работой.