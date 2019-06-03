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Беглов осмотрел подвижной состав метро в электродепо «Невское»

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Беглов осмотрел подвижной состав метро в электродепо «Невское»

Санкт-Петербург, 3 июня. Глава Петербурга Александр Беглов приехал в электродепо «Невское». Ему показали подвижный состав метро проектов «Нева» и «Юбилейный».

В парке электродепо «Невское» 526 вагонов пассажирского назначения, из них в составе с асинхронным тяговым приводом 342 вагона. Александр Беглов осмотрел составы и подчеркнул значимость для Петербурга развития метро.

Градоначальник отметил, что сейчас строители завершают Фрунзенский радиус. Три станции будут построены в этом году. Параллельно метростроители ведут работы на Лахтинско-Правобережной линии.

Участок оранжевой ветки планируют сдать к 2021 году, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что Беглов встретился с активистами Невского района. Он пообещал решил вопрос с аварийным Рыбацким мостом.

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Автор: Ирина Селезнева
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