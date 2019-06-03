Беглов решит проблему аварийного Рыбацкого моста

Санкт-Петербург, 3 июня. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с жителями Невского района. Петербуржцы пожаловались градоначальнику на аварийный Рыбацкий мост.

Александр Беглов выслушал проблемы жителей Невского района. Он подтвердил, что переправа, соединяющая Рыбацкий и Советский проспекты, нуждается в капитальном ремонте.

Глава города пообещал, что разберется с ситуацией. Беглов добавил, что на Советском проспекте необходимо увеличить число полос до четырех.

Ежедневно в час пик в этом районе образовываются большие пробки, нагрузка на Советский проспект увеличивается, пишут «Невские новости». Ранее градоначальник побывал с рабочим визитом во Фрузенском районе, где оценил качество дорог.

Он остался недоволен дорожным покрытием и состоянием парковок.