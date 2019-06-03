Власти Петербурга сообщили о минимальном росте тарифов на ЖКУ

Санкт-Петербург, 3 июня. Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский на заседании малого правительства в Смольном рассказал, что с 1 июля повышение тарифов на услуги ЖКХ составит всего 0,4%.

Власти Петербурга ведут работу по сдерживанию роста тарифов для населения и предприятий. По словам Максима Шаскольского, расчетный рост тарифов составил 4,3%, но благодаря эффективной тарифной политике его удалось снизить до 0,4%.

Чиновник добавил, что предпринятые меры помогут сэкономить петербуржцам и бизнесу 652 млн рублей, пишут «Невские новости». Врио губернатора Петербурга во время заседания правительства поручил профильному комитету контролировать тарифы.

Глава города подчеркнул, что власти должны защищать интересы жителей и помогать развитию предприятий.