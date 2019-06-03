Беглов отстоял права и честь тех, кто защитил Ленинград во время блокады

Глава Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой повышения качества жизни горожан, которые проживали на территории Северной столицы во время блокады.

Ранее знак «Жителя блокадного Ленинграда» вручался только после документального подтверждения факта жительства в блокадном Ленинграде продолжительностью не менее 4-х месяцев. Теперь ситуация кардинально изменится.

Стоит отметить, что награждение знаком «ЖБЛ» до данного времени не подразумевало назначение денежных выплат блокадникам за счет местной казны. Теперь этот эксцесс благодаря Беглову будет исправлен, соответствующие поправки в Социальный кодекс были уже разработаны. Деньги смогут получить в том числе и те, кто хотя бы на протяжении дня находился в блокаде.

«В последующем, в результате изменения федерального законодательства, начиная с 2007 года, жителям блокадного Ленинграда предоставлена возможность получения второй пенсии по инвалидности, что послужило причиной активизации обращений граждан, не подпадающих под критерии 4-х месячного проживания в блокадном Ленинграде. В связи с предстоящим празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне необходимость пересмотра данной нормы приобретает особую актуальность, в том числе учитывая большой объем поступивших обращений граждан», — говорится в документе, который был разработан правительством по требованию Беглова.

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей всецело поддержал инициативу главы Петербурга.

«Это очень важное решение, которое расширяет права жителей блокадного Ленинграда. Необходимо оказывать им поддержку как на федеральном уровне, так и на уровне Петербурга», — говорит парламентарий.

По словам депутата Госдумы, российские законы ориентированы на граждан, которые имели отношение к Великой Отечественной войне: как на тех, кто участвовал в боевых действиях, так и на тех, кто обеспечивал защиту тыла, будучи тружеником.

«Статус «труженик тыла» есть не в каждой стране. Это люди, которые являются скрепами нашего общества, России прошлого. Причем это живые люди, с ними можно поговорить. Именно они выстраивали такие понятия, как Родина, Отечество, формировали приоритеты этого Отечества, за которое при необходимости можно умереть. Многие, столкнувшись с реалиями нынешней системы образования, просто не понимают, что такое Отечество. Важно осознавать, что оно имеет конкретные границы, конкретные правила. Это не что-то абстрактное; здесь все обозначено вплоть до миллиметра».

Ранее стало известно, что Беглов принял волевое решение сдержать рост тарифов на коммунальные ресурсы. Эксперты отметили, что это позволит повысить качество жизни горожан, особенно наименее социально защищенных слоев населения.