Беглов выразил соболезнования семье и близким скульптора Горевого

Санкт-Петербург, 3 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким скульптора Владимира Горевого.

Горевой был талантливым скульптором, мудрым наставником. Он воспитал целое поколение молодых мастеров. Александр Беглов отметил, что Горевой как истинный патриот всегда оставался верен Петербургу и своему призванию.

«Владимира Эмильевича больше нет, но с нами и нашими потомками навсегда останутся его уникальные творения», — сказал градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Скульптор ушел из жизни в возрасте 74 лет в Покровский больнице. Причина смерти Горевого не сообщается.

Известный художник долгие годы занимался монументальной и интерьерной скульптурой, принимал участие в крупных реставрационных проектах. Владимир Горевой — автор таких работ, как памятник Павлу Первому, Петру Клодту, Феликсу Дзержинскому.