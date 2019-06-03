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Беглов выразил соболезнования семье и близким скульптора Горевого

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Беглов выразил соболезнования семье и близким скульптора Горевого

Санкт-Петербург, 3 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким скульптора Владимира Горевого.

Горевой был талантливым скульптором, мудрым наставником. Он воспитал целое поколение молодых мастеров. Александр Беглов отметил, что Горевой как истинный патриот всегда оставался верен Петербургу и своему призванию.

«Владимира Эмильевича больше нет, но с нами и нашими потомками навсегда останутся его уникальные творения»,  — сказал градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Скульптор ушел из жизни в возрасте 74 лет в Покровский больнице. Причина смерти Горевого не сообщается.

Известный художник долгие годы занимался монументальной и интерьерной скульптурой, принимал участие в крупных реставрационных проектах. Владимир Горевой — автор таких работ, как памятник Павлу Первому, Петру Клодту, Феликсу Дзержинскому.

 

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Автор: Ирина Селезнева
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