Эксперт объяснил, зачем в Петербурге при Беглове пересматривают тарифы на газ и воду

Первый день лета принес важное изменение для петербуржцев: с 1 июня вступило в силу распоряжение о пересмотре на территории Санкт-Петербурга тарифов, подлежащих государственному регулированию.

Это очень важное и своевременное решение команды действующего главы города Александра Беглова, считает генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт напомнил, что постоянный рост тарифов на коммуналку вызывает естественное недовольство горожан. Это касается и простых петербуржцев, в первую очередь, из социально незащищенных слоев, и представителей малого бизнеса, которые вынуждены закладывать постоянное повышение тарифов в стоимость товаров и услуг. А это закономерно ведет к повышению цен, а значит — к снижению конкурентоспособности петербургского бизнеса, что серьезно бьет по отечественному производителю, особенно на фоне экспансии менее качественных, но более дешевых зарубежных товаров.

Пересмотр тарифов в сторону снижения, который предпринимает новая петербургская власть в лице команды Беглова, — это очень важный шаг, который поможет переломить ситуацию, отмечает эксперт.

«Важность этого решения совершенно понятна, — отметил Виктор Потуремский. — Тарифы очень сильно влияют на ценообразование. Любой рост тарифов сразу откликается повышением стоимости товаров и услуг. Поэтому предпринимателям очень важны ясные правила игры в тарифной политике».

Вторая сторона необходимости регулирования роста тарифов — социальная и даже психологическая, отмечает политолог. Рост стоимости услуг ЖКХ очень беспокоит население. На фоне роста цен, который неизбежен при повышении тарифов, реальные доходы петербуржцев снижаются, и эта тенденция беспокоит горожан и заставляет власти действовать.

«Социальная сторона в этом вопросе очень важна, — говорит собеседник ФАН. — Люди достаточно болезненно реагируют на появление новых выплат, будь то налоги или возросшие тарифы. Так что сдерживание роста тарифов — это очень важно не только с точки зрения социальной защиты населения, но и с точки зрения повышения качества жизни. Это влияет на настроение людей, а это более чем существенный фактор».

В этих условиях усилия петербургских властей по сдерживанию роста тарифов актуальная, долгожданная и более чем своевременная мера, направленная в первую очередь на защиту интересов петербуржцев, подчеркнул Виктор Потуремский.

Отметим, работа по регулированию тарифов и оптимизации расходов организаций, снабжающих петербуржцев такими ресурсами как вода и электроэнергия, ведется по поручению Александра Беглова вот уже несколько месяцев. Работа проводится совместно комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, городской контрольно-счетной палатой и Федеральной антимонопольной службой РФ.

Так серьезные нарушения, связанные с закупкой электроэнергии по завышенным ценам, выявлены в работе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», что уже привело к увольнению генерального директора компании Евгения Целикова.

Оптимизация расходов коммунальных предприятий уже позволила сдержать рост тарифов — их рост вместо ожидаемых 4-5% составит в нынешнем году всего полпроцента. Кроме того, власти города совместно с правительством РФ прорабатывают вопрос о снижении минимального норматива потребления газа. Сейчас эти показатели серьезно завышены. Снижение нормативов до уровня реального фактического потребления позволит снизить тарифы на газ для Петербурга на 20%.

Тарифная политика Смольного получила высокую оценку главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Артемьев отметил, что петербургские инициативы по оптимизации тарифов — это первый случай в новейшей истории, когда город заставляет сами компании экономить ресурсы и сокращать собственные издержки, а не повышать тарифы.