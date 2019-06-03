Беглов поддержал проект социальных льгот для жителей блокадного Ленинграда

Санкт-Петербург, 3 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поддержал проект введения социальных льгот для жителей блокадного Ленинграда. Об этом он сообщил на заседании малого правительства в Смольном.

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал о предоставлении льгот ленинградцам, которые прожили в блокаду менее 4 месяцев и не имеют соответствующего статуса. Ветеранам предоставят льготы на проезд, отдых в пансионате и окажут иную социальную поддержку.

«Я считаю, что это дело хорошее, ветераны говорят об этом. Они не делят, кто и сколько прожил в блокадном Ленинграде» – заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Статус «Жителя блокадного Ленинграда» появился в честь 45-летия со дня полного освобождения города от фашистских захватчиков. С 1995 года из федерального бюджета стали перечислять средства на выплаты блокадникам.

Ранее сообщалось, что градоначальник вручил ключи от новых квартир 30 ветеранам и жителям блокадного Ленинграда. Беглов отметил, что до конца 2019 года жилье получат еще 19 человек.