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Беглов поручил разработать проект реконструкции фонтанов в Петербурге

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Беглов поручил разработать проект реконструкции фонтанов в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил подготовить проект реконструкции фонтанов. Об этом он сказал на заседании малого правительства в Смольном.

Проведенная в «Водоканале» ревизия помогла сэкономить порядка 300 млн рублей, эти средства можно направить на реконструкцию фонтанов. Беглову сообщили, что в этом году проведут ремонт пяти фонтанов.

Градоначальник обратил внимание чиновников, что нужно ускорить темпы реконструкции. Он поручил разработать соответствующий проект, пишут «Невские новости». На заседании правительства рассматривались и другие вопросы.

Глава города поручил контролировать тарифы для населения. Беглов вручил главе комитета по транспорту Александру Головину президентскую грамоту за проведение ЧМ-2018.

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Автор: Ирина Селезнева
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