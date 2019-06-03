Беглов поручил профильному комитету контролировать тарифы в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил профильному комитету контролировать тарифы. Об этом он сказал на заседании малого правительства.

Градоначальник отметил, что власти должны сдерживать рост тарифов. Беглов добавил, что нужно разобраться в цене за воду, тепло, газ.

«Мы должны защищать интересы наших жителей», – сказал врио губернатора, его цитируют «Невские новости».

Глава города отметил, что на рост тарифов жалуются петербуржцы и представители бизнеса. Это бьет по промышленности: производителям приходится поднимать цены на товары для компенсации дополнительных затрат.

Ранее сообщалось, что проведенная в «Водоканале» ревизия поможет сэкономить порядка 300 млн рублей, а это позволит с 1 июля снизить рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в городе.