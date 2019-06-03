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Беглов вручил главе комитета по транспорту грамоту за проведение ЧМ-2018

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Беглов вручил главе комитета по транспорту грамоту за проведение ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 3 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил главе комитета по транспорту Александру Головину грамоту от президента России Владимира Путина.

В Смольном проходит заседание малого правительства Петербурга. Градоначальник отметил работу городского комитета по транспорту и его председателя Александра Головина во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Беглов вручил главе комитета по транспорту грамоту за проведение ЧМ-2018

По мнению Владимира Путина, Головин внес большой вклад в организацию мундиаля, пишут «Невские новости». Чемпионат мира прошел в 11 городах России.

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что страна провела первенство с большим размахом.Теперь Россия готовится к участию в Евро-2020, страну представит Петербург.

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Автор: Ирина Селезнева
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