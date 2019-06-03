Специальную разметку предложили нанести у пешеходных переходов в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Депутаты Заксобрания Петербурга предложили в качестве эксперимента нанести специальную разметку за пять метров до пешеходного перехода.

Согласно действующим ПДД, на этом участке дороги запрещена парковка. Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров напомнил, что из-за наезда на пешехода погибли более сотни человек, пострадали более двух тысяч.

Парламентарии считают, что разметка может сделать переход более безопасным для пешеходов. С инициативой обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что под Петергофом грузовик насмерть сбил пешехода. Семилетний мальчик попал под колеса иномарки в Петербурге.