Гуманитарную помощь отправили в Забайкалье по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 3 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил отправить гуманитарную помощь пострадавшим от пожаров в Забайкальском крае, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Петербуржцы и предприятия города собрали почти две донны гуманитарного груза. Жители Забайкальского края получат продукты длительного хранения, товары для дома, одежду и воду, пишут «Невские новости».

Груз отправили 2 июня, перевозку осуществляет транспортная компания «Деловые линии». Напомним, что пункт сбора гумпомощи работал на Каменноостровском проспекте.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 450 млн рублей на помощь пострадавшим от природных пожаров. Среди потерпевших около 400 человек, они лишились жилья и имущества.