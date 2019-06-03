Советские кулинарии могут открыть в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Маркетологи и ритейлеры пришли к выводу, что россияне все реже готовят в дома. Продажа готовой еды увеличилась в десятки раз.

В прошлом году рынок готовой еды вырос до 100 млрд рублей. По прогнозам специалистов эта цифра увеличится вдвое к 2025 году. Компании считают, что в Петербурге нужно вернуть систему общепита советского типа.

В Северной столице в супермаркетах крупных торговых сетей есть отделы по приготовлению еды. Они продают бутерброды, несколько видов салатов, котлеты, другие закуски.

Как отмечает «Петербургский дневник», именно из-за спроса на готовую еду в Петербурге могут снова появиться кулинарии советского типа. Первая подобная кулинария-столовая появилась в городе в 1930-х годах.

Московско-Нарвская фабрика-кухня готовила 85 тысяч обедов для рабочих ежедневно. Ранее сообщалось, что доставка товаров из интернет-магазинов в России может стать дешевле на 5-10%. Это зависит от принятия закона о QR-коде вместо чека.