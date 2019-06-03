Полиция разыскивает неизвестного, пытавшегося изнасиловать женщину в Гатчине

Санкт-Петербург, 3 июня. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестного, пытавшегося изнасиловать жительницу Ленинградской области. Мужчина напал на пострадавшую в гатчинском лесопарке Орлова роща.

Сообщение о попытке изнасилования поступило в полицию ночью 1 июня в 01.42. Правоохранительные органы разыскивают блондина с короткими волосами славянской внешности, которому около 25 лет на вид. Рост нападавшего от 180 до 185 сантиметров. Также приметой разыскиваемого являются голубые глаза. Попытавшийся изнасиловать женщину был одет в темно-серую куртку и черные спортивные штаны, сообщают «Невские Новости».

Ранее полиция Ленобласти задержала гражданина Таджикистана, который подозревается в изнасиловании женщины в Токсово. Инцидент произошел в одном из туристических домиков.