Беглов рассказал, как увеличить туристический поток в два раза

Санкт-Петербург, 2 июня. Власти Петербурга заявили о намерении повысить привлекательность города для туристов. Правительство Северной столицы планирует в два раза увеличить туристический поток.

Глава города Александр Беглов сообщил, что для привлечения гостей в Петербурге развивают инфраструктуру и проводят международные мероприятия. Таким событием, например, станет чемпионат Европы по футболу, матчи которого пройдут в Северной столице в следующем году. В 2023 году в Петербург приедут хоккеисты и их болельщики, поскольку город примет мировое первенство по хоккею. Также многочисленные гости посетят Северную столицу в дни Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 6 по 8 июня 2019 года.

«Правительство города делает все, чтобы интерес к Петербургу повышался. В прошлом году у нас побывало более 8 миллионов туристов, и мы намерены удвоить эти результаты. Мы создаем новые центры притяжения, общественные пространства», — цитируют Александра Беглова «Невские Новости».

Ранее сообщалось, что глава Северной столицы встретился с премьер-министром Вьетнама. Они обсудили двустороннее развитие туристической отрасли, что также поможет привлечь гостей в Петербург.