Жара под 30 градусов придет в Петербург на следующей неделе

Санкт-Петербург, 2 июня. Жаркая погода ожидает жителей и гостей Петербурга на следующей неделе. Столбики термометров в Северной столице приблизятся к отметке +30 градусов, сообщает Гирометцентр России.

После дождливого воскресенья петербуржцев ожидает потепление в первый день грядущей рабочей недели. Воздух прогреется до +17 градусов. Однако уже во вторник столбики термометров в Петербурге поднимутся до +27 градусов. Такая же погода ждет жителей Северной столицы и 5 июня.

В четверг термометры покажут +28, а в пятницу температура воздуха достигнет значения +29 градусов. При этом 7 июня возможен небольшой кратковременный дождь.