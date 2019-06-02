Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Жара под 30 градусов придет в Петербург на следующей неделе

472
0 Оставить комментарий

Жара под 30 градусов придет в Петербург на следующей неделе

Санкт-Петербург, 2 июня. Жаркая погода ожидает жителей и гостей Петербурга на следующей неделе. Столбики термометров в Северной столице приблизятся к отметке +30 градусов, сообщает Гирометцентр России.

После дождливого воскресенья петербуржцев ожидает потепление в первый день грядущей рабочей недели. Воздух прогреется до +17 градусов. Однако уже во вторник столбики термометров в Петербурге поднимутся до +27 градусов. Такая же погода ждет жителей Северной столицы и 5 июня.

В четверг термометры покажут +28, а в пятницу температура воздуха достигнет значения +29 градусов. При этом 7 июня возможен небольшой кратковременный дождь.

infox - new
Автор: Василиса Бойко
Источник: Гидрометцентр России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров