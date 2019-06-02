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Беглов пожелал удачи строителям нового ТЗК в «Пулково»

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Беглов пожелал удачи строителям нового ТЗК в «Пулково»

Санкт-Петербург, 2 июня. Врио губернатора Петербуга Александр Беглов принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент нового топливозаправочного комплекса в аэропорту «Пулково». Этот ТЗК станет одним из самых современных в России.

Как отмечает издание «Невские новости», еще три года назад проекту был присвоен статус стратегического инвестпроекта города. Строительство комплекса превратит «Пулково» в важнейший авиаузел в Северо-Западном регионе, а это имеет огромное значение для развития всего СЗФО. 

Кроме того, возведение ТЗК подразумевает и создание дополнительных рабочих мест. Мероприятие посетили также глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, гендиректор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и зампредседателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

По словам Сечина, проектная мощность нового ТЗК составит 300 тысяч тонн авиакеросина, а это почти 50% от годового объема заправок с учетом планов по развитию аэропорта «Пулково». Беглов в свою очередь пожелал удачи строителям и напомнил, что Северная столица с каждым годом привлекает все больше туристов и международных инвесторов.

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Автор: Сергей Петров
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