Водитель фургона расстрелял пешехода в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июня. Водитель автомобиля Mercedes-Sprinter расстрелял пешехода из травматического пистолета в Колпинском районе Северной столицы. Пострадавший рассказал, что агрессивное поведение вызвал его удар рукой по проезжающему мимо фургону, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в поселке Понтонный возле дома №54 по Шлиссельбургскому проспекту. По словам пешехода, после того, как он ударил рукой машину, из автомобиля вышел водитель и трижды выстрелил в 39-летнего мужчину. После этого нарушитель сел за руль и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов разыскали водителя фургона, задержали его и доставили в отдел полиции. У нарушителя изъяли травматический пистолет.

Сам водитель представил другую версию конфликта. Он утверждает, что неизвестные не давали ему проехать, а затем побили водителя и повредили его автомобиль.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».