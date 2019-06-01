Облик новой арены СКК покажут на экономическом форуме в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Дизайн новой арены СКК на проспекте Гагарина будут представлен на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Автором проекта является компания «Лайвкволити эволюшн».

Согласно предложенному эскизу, вокруг арены будет создана парковая зона. Кроме того, проект подразумевает фактический снос старого СКК, на место которого будет возведена новая арена куда большего размера.

Первоначальный проект компании была рассмотрен Градостроительным советом города, однако подвергся резкой критике и был направлен на доработку. На ПМЭФ будет представлен итоговый вариант.

По мнению президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, новый стадион имеет шансы стать центром всей хоккейной жизни Санкт-Петербурга.

Как рассказали ранее в Комитете по государственному использованию и охране памятников (КГИОП), вопрос о включении СКК «Петербургский» в список культурного наследия рассмотрят не ранее 2020 года; если решение по этому вопросу будет положительным, снести спортивно-концертный комплекс будет нельзя.

СКК «Петербургский» был построен к олимпиаде 1980 года. На данный момент комплекс нуждается в серьезной модернизации. Согласно договору, реконструкция комплекса будет проходить на основе концессионного соглашения. Отметим, что в настоящее время у хоккеистов петербургского СКА нет домашней площадки. Команда играет на арене Ледового дворца, который был построен в 2000 году к чемпионату мира по хоккею.