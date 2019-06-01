ФАН публикует видео наезда иномарки на толпу пешеходов в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Автомобиль Renault Logan, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов в центре Петербурга. Федеральное агентство новостей публикует видеозапись страшной аварии.

На кадрах ролика можно заметить, что водитель принял экстренное торможение, однако скорость была слишком велика, что привело к увеличению тормозного пути. Инцидент произошел в тот момент, когда пешеходы ожидали зеленого света, чтобы перейти дорогу. Этим объясняется большое количество людей на тротуаре. По информации ГИБДД, в результате аварии пострадали три человека — велосипедист и взрослый человек с ребенком восьми лет.

ДТП произошло около 17.50. Водитель иномарки хотел проскочить на желтый сигнал светофора. В этот момент появился еще один автомобиль. Иномарка ушла от столкновения с другой машиной, свернув в толпу людей.

Ранее сообщалось, что МВД может ужесточить наказание за превышение скорость в 10-20 км в час. Предполагается, что размер штрафа вырастет до 500 рублей. Кроме того, ведомство может отменить скидки за оперативное погашение штрафных квитанций.