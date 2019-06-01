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В Петербурге прошла акция «Белый цветок» в помощь детскому хоспису

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В Петербурге прошла акция «Белый цветок» в помощь детскому хоспису

В День защиты детей, в Петербурге прошла акция «Белый цветок» в помощь детскому хоспису. Акция чуть ли не одна из старейших в городе, поскольку зародилась еще при Николае ll. Вместе с женой они мастерили белые цветы и раздавали людям. Сегодня такие же цветочки делают школьники. Потом волонтеры на 43 точках по городу предлагают прохожим поддержать ребят. Пожертвования, которыми можно расплатиться за розочки, добровольные, их можно отправить даже через смс. Также волонтеры раздают листочки с письмами от маленьких пациентов хосписа.

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Автор: Анастасия Иванова
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