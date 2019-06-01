Беглов повесил подаренную петербургскими школьниками картину в Смольном

Санкт-Петербург, 1 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов повесил картину с русским богатырем в Смольном, об этом он написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник рассказал, что ученики школы №334 в Невском районе подарили ему картину с богатырем. Беглов пообещал ребятам повесить полотно в здании правительства города.

«Сегодня День защиты детей, пусть наши дети дольше остаются беззаботными детьми, ну а мы будем их защитниками!» — написал глава города.

1 июня в Смольном Беглов вручил ключи от новых квартир детям, который остались без попечения родителей. В новое жилье въедут 159 человек.