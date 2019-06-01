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Logan врезался в толпу людей в Петербурге

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Logan врезался в толпу людей в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. На перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева произошло ДТП с участие иномарки Renault Logan, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло около 17.50. Водитель иномарки хотел проскочить на желтый сигнал светофора. В этот момент появился еще один автомобиль, Logan сделал резкий маневр и сбил трех человек.

Logan врезался в толпу людей в Петербурге

Иномарка ушла от столкновения с другой машиной, свернув в толпу людей. По предварительным данным, пострадал велосипедист и один пешеход с ребенком восьми лет. На месте ДТП находятся экстренные службы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что 82-летняя петербурженка скончалась в ДТП на трассе «Кола», она находилась в салоне «Жигулей».

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Автор: Ирина Селезнева
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