Logan врезался в толпу людей в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. На перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева произошло ДТП с участие иномарки Renault Logan, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло около 17.50. Водитель иномарки хотел проскочить на желтый сигнал светофора. В этот момент появился еще один автомобиль, Logan сделал резкий маневр и сбил трех человек.

Иномарка ушла от столкновения с другой машиной, свернув в толпу людей. По предварительным данным, пострадал велосипедист и один пешеход с ребенком восьми лет. На месте ДТП находятся экстренные службы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что 82-летняя петербурженка скончалась в ДТП на трассе «Кола», она находилась в салоне «Жигулей».