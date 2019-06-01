Стало известно, как работает система открывания дверей в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 1 июня. Пресс-служба метрополитена Петербурга в Instagram рассказала, как работает система автоматического открывания дверей на станциях закрытого типа.

В Северной столице России есть станции метро открытого и закрытого типа. Стало известно, как работает система открывания дверей в метро.

Когда поезд прибывает на станцию, СОСД (светильник открытия станционных дверей) срабатывает и подает сигнал на оборудование с фотоэлементами.

Благодаря этой конструкции происходит автоматическое открывание дверей. Пользователей удивила это система, пишут «Невские новости».

«А я всегда думал, что их сам машинист открывает», — написал один из пассажиров.

Другие пользователи шутят, что быть СОСД — «дело неблагодарное, потому что каждые три минуты светильнику светят в глаз». Один из пассажиров предложил использовать эту систему в пригородном железнодорожном транспорте.

Петербургский метрополитен также поздравил горожан с Днем защиты детей. 1 июня в России традиционно отмечают праздник детства и юношества.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил завершить благоустройство Фрунзенского радиуса в середине июля 2019 года. Отделка станции метро «Проспект Славы» завершена примерно на 90%.