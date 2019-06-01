Иномарка в Петербурге сбила перебегавшего дорогу мальчика

Санкт-Петербург, 1 июня. На улице Подвойского водитель Kia сбил семилетнего ребенка, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло вечером 1 июня в Невском районе. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина, он наехал на ребенка вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали мальчика, пишут «Невские новости». По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу.

Ранее сообщалось, что на трассе «Кола» отечественная легковушка столкнулась с самосвалом, погибла пожилая пенсионерка.