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Макет «Единой карты петербуржца» собрали в Петербурге в День защиты детей

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Макет «Единой карты петербуржца» собрали в Петербурге в День защиты детей

Санкт-Петербург, 1 июня. Участники «Зеленого марафона» собрали из паззлов «Единую карту петербуржца» площадью 15 квадратных метров на празднике в честь Дня защиты детей. 

Организованный Сбербанком праздник состоялся в парке 300-летия Петербурга. Гостями мероприятия стали вице-губернатор Евгений Елин и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, пишут «Невские новости».

Напомним, что в Петербурге проект «Единая карта петербуржца» стартовал 6 мая. Врио губернатора Александр Беглов распорядился, чтобы выдачу карт ускорили.

Ранее градоначальник поздравил петербуржцев с Днем защиты детей. Он напомнил, что поддержка многодетных и малоимущих семей является приоритетной для правительства города.

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Автор: Ирина Селезнева
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