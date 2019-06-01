Макет «Единой карты петербуржца» собрали в Петербурге в День защиты детей

Санкт-Петербург, 1 июня. Участники «Зеленого марафона» собрали из паззлов «Единую карту петербуржца» площадью 15 квадратных метров на празднике в честь Дня защиты детей.

Организованный Сбербанком праздник состоялся в парке 300-летия Петербурга. Гостями мероприятия стали вице-губернатор Евгений Елин и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, пишут «Невские новости».

Напомним, что в Петербурге проект «Единая карта петербуржца» стартовал 6 мая. Врио губернатора Александр Беглов распорядился, чтобы выдачу карт ускорили.

Ранее градоначальник поздравил петербуржцев с Днем защиты детей. Он напомнил, что поддержка многодетных и малоимущих семей является приоритетной для правительства города.