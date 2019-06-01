Власти Петербурга рассказали, кому вручили ключи от квартир 1 июня

Санкт-Петербург, 1 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от квартир детям, оставшимся без опеки родителей. Документы получили 159 человек.

По данным администрации Василеостровского района, жилье в том числе получили пять детей-сирот в Васильевского острова. Им выделили однокомнатные квартиры площадью 35 квадратных метров с балконами.

Квартиры расположены в домах в Красногвардейском районе. Сироты получат средства на покупку мебели и бытовой техники. Градоначальник лично поздравил с днем рождения сироту, которому также вручили ключили от новой квартиры, пишут «Невские новости».

Ранее ключи от квартир Беглов вручил сотрудникам МЧС, жителям блокадного Ленинграда. А семьям, в которых воспитываются семь и более детей, петербургские власти подарили микроавтобусы.

Градоначальник также отметил, что на страницу в соцсети «ВКонтакте» поступают обращения петербуржцев. Уже исполнено 13 тысяч обращений.