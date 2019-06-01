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Беглов рассказал, что на выборах губернатора будет представлять петербуржцев

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Беглов рассказал, что на выборах губернатора будет представлять петербуржцев

Санкт-Петербург, 1 июня. Александр Беглов сообщил, что подал документы для регистрации на выборах губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженца. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Беглов считает, что губернатор должен представлять интересы всех горожан, а не какой-то политической партии.

«Потому что легче принимать решения, не завися от программ партий. Но я считаю, что у нас одна программа с петербуржцами  — процветание города. У нас одна партия  — «партия горожан». Всем остальным партиям будем помогать, готовы сотрудничать», — сказал врио губернатора.

Градоначальник, что в сентябре перед Северной столицей России встанет серьезная задача. По мнению Беглова, Петербург должен показать другим странам, что в городе любят и уважают закон, и кампания пройдет по-петербуржски, культурно, без скандалов.

«Это наше с вами лицо. Нужно думать об имидже города», — резюмировал Беглов.

Имидж Петербурга зависит от каждого кандидата, что он принесет городу — уважение или разочарование, добавил градоначальник.

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Автор: Сергей Петров
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