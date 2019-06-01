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Беглов рассказал, когда введут в эксплуатацию участок на Богатырском проспекте

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Беглов рассказал, когда введут в эксплуатацию участок на Богатырском проспекте

Санкт-Петербург, 1 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о плане ввести в эксплуатацию к сентябрю реконструируемый участок Богатырского проспекта между Гаккелевской и Байконурской улицами.

Градоначальник проинспектировал строительство участка Богатырского проспекта. Он подчеркнул, что строительство, которое началось в 2012 году, не было завершено по вине подрядчиков.

За это время сменились три подрядные организации. Беглов добавил, что петербуржцы справедливо жалуются на недобросовестных подрядчиков. За такими организациями нужно постоянно следить и контролировать ход работы, пишут «Невские новости».

Ранее глава города сообщил, что власти Петербурга исполнили 13 тысяч обращений горожан, которые поступили в соцсети «ВКонтакте».

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Автор: Ирина Селезнева
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