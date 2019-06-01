Беглов заявил о жестком контроле подрядчиков в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время инспекции на участке строительства Богатырского проспекта пригрозил подрядчикам «черным списком».

Участок между Гаккелевской и Байконурской около первого корпуса дома №18 на Богатырском проспекте строят с 2012 года. За это время сменились три подрядчика.

Градоначальник отметил, что недобросоветсных подрядчиков будут вносить в «черный список». Беглов добавил, что каждый должен выполнять взятые на себя обязательства.

«Третий подрядчик заходит, двух уже прогнали. Сейчас дана команда, чтобы с сентября здесь открыть рабочее движение и временную схему освещения», — сказал глава города, его цитируют «Невские новости».

Беглов добавил, что с подрядчиками нужно работать жестко и следить за их работой. Ранее градоначальник сообщил, что из 25 тысяч заявок петербуржцев, поступивших через социальные сети, власти исполнили 13 тысяч. Он призвал горожан вместе разработать его предвыборную программу.