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Беглов проинспектировал строительство участка Богатырского проспекта

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Беглов проинспектировал строительство участка Богатырского проспекта

Санкт-Петербург, 1 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал в Приморский район для инспекции строительства Богатырского проспекта.

Речь идет об участке между Гаккелевской и Байконурской улицами около первого корпуса дома №18 на Богатырском проспекте. Работы начались еще в 2012 году, сроки сдачи участка неоднократно переносились.

Градоначальник напомнил, что петербуржцы жалуются на долгострой, пишут «Невские новости». Он пообещал, что власти предпримут меры для запуска движения на участке в сентябре текущего года. К 2020 году все работы должны быть завершены, добавил Беглов.

Ранее сообщалось, что глава города вручил детям, оставшимся без попечения родителей, ключи от квартир. Многодетным семьям передали документы на микроавтобусы.

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Автор: Ирина Селезнева
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