Пожилая пассажирка «Жигулей» погибла в ДТП с самосвалом на трассе «Кола»

Санкт-Петербург, 1 июня. На 37-м километре трассы «Кола» столкнулись грузовик и «Жигули», погиб один человек, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу.

Авария произошла утром 1 июня. За рулем отечественного автомобиля находилась 74-летняя женщина, ее пассажирка — 81-летняя пенсионерка скончалась от полученных травм на месте ДТП.

По предварительным данным, в «Жигули» въехал самосвал. Авария спровицировала затор на трассе, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области угнали иномарку. Злоумышленник попал в ДТП, его нашли в покореженном автомобиле на обочине.