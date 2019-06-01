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Пожилая пассажирка «Жигулей» погибла в ДТП с самосвалом на трассе «Кола»

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Пожилая пассажирка «Жигулей» погибла в ДТП с самосвалом на трассе «Кола»

Санкт-Петербург, 1 июня. На 37-м километре трассы «Кола» столкнулись грузовик и «Жигули», погиб один человек, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу.

Авария произошла утром 1 июня. За рулем отечественного автомобиля находилась 74-летняя женщина, ее пассажирка — 81-летняя пенсионерка скончалась от полученных травм на месте ДТП.

По предварительным данным, в «Жигули» въехал самосвал. Авария спровицировала затор на трассе, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области угнали иномарку. Злоумышленник попал в ДТП, его нашли в покореженном автомобиле на обочине.

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Автор: Ирина Селезнева
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