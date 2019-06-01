Упавшего в воду мужчину ищут под Вантовым мостом в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Под Вантовым мостом в Петербурге спасатели разыскивают мужчину, сообщил источник в экстренных службах.

Охранник переправы заметил, как с Вантового моста в воду упал неизвестный объект. Инцидент произошел вечером 31 мая. При проверке на мосту обнаружили рюкзак с документами на имя 53-летнего жителя Ленобласти.

В нем нашли написанную от руки записку, в которой мужчина просит прощения у своих родственников, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что на Гагаринском мосту в Калуге был замечен мужчина.

К нему вызвали бригаду скорой помощи. Медик успокоил мужчину и оказал ему психологическую помощь, никто не пострадал.