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Упавшего в воду мужчину ищут под Вантовым мостом в Петербурге

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Упавшего в воду мужчину ищут под Вантовым мостом в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Под Вантовым мостом в Петербурге спасатели разыскивают мужчину, сообщил источник в экстренных службах.

Охранник переправы заметил, как с Вантового моста в воду упал неизвестный объект. Инцидент произошел вечером 31 мая. При проверке на мосту обнаружили рюкзак с документами на имя 53-летнего жителя Ленобласти.

В нем нашли написанную от руки записку, в которой мужчина просит прощения у своих родственников, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что на Гагаринском мосту в Калуге был замечен мужчина.

К нему вызвали бригаду скорой помощи. Медик успокоил мужчину и оказал ему психологическую помощь, никто не пострадал.

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Автор: Ирина Селезнева
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