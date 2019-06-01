Беглов призвал петербуржцев вместе разработать его предвыборную программу

Санкт-Петербург, 1 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал города присоединиться к созданию своей предвыборной программы.

Градоначальник подал документы для участия в выборах 8 сентября. Он отметил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Свое решение Беглов объяснил тем, что в таком статусе он не будет зависеть от политических партий.

Глава города считает, что его задачей является обеспечение работоспособности всех инженерных коммуникаций Петербурга и повышение качества жизни населения. Беглов выразил надежду, что выборы пройдут на высоком уровне.

Он также отметил, что общественники могут подать свои предложения для включения в предвыборную программу, пишут «Невские новости». Ранее политологи назвали логичным решение Беглова участвовать в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. Эксперты отметили, что врио губернатора поддерживают сами горожане.