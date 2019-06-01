Беглов вручил многодетным семьям ключи от микроавтобусов

Санкт-Петербург, 1 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от микроавтобусов многодетным семьям, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Смольного.

Личный транспорт получили семьи, в которых воспитываются семь и более детей. Такая финансовая поддержка оказывается в соответствии с социальным кодексом Санкт-Петербурга.



Все автобусы были закуплены на средства из городского бюджета. Градоначальник на встрече в Смольном поздравил петербуржцев с Днем защиты детей и лично вручил им документы и ключи от машин.



Беглов напомнил, что в 2019 году планируется расширить социальную помощь и меры поддержки многодетных и малоимущих семей в Петербурге.