Супруги изрезали друг друга ножом в пьяной ссоре в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Поножовщина между супругами произошла в Невском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 31 мая, в полицию обратилась местная жительница 1961 года рождения. По словам женщины, во время распития алкогольных напитков между ней и супругом произошла ссора, которая привела к поножовщине.

Мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением, женщина тоже была ранена. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что конфликт между барменом и посетителем в заведении на улице Рубинштейна в Петербурге закончился поножовщиной.