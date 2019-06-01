Президент Болгарии Радев приедет в Петербург

Санкт-Петербург, 1 июня. Президент Болгарии Румен Радев приедет в Петербург с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Генерального консульства республики.

Приезд главы Болгарии намечен на 6-8 июня. В это время в Северной столице России состоится Петербургский международный форум. Не исключено, что Радев примет участие в работе ПМЭФ.

Известно, что 6 июня болгарский лидер встретится с соотечественниками. Запись на встречу будет проводиться в здании генконсульства на улице Рылеева, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что в Петербург приедет генсек ООН Антониу Гутерриш. На открытии международного форума выступит врио губернатора Петербурга Александр Беглов.